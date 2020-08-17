الصين: تسجيل 22 إصابة بكورونا وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 22 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84849 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 8 حالات في مقاطعة قوانغدونغ و4 حالات في مقاطعة يونان و3 حالات في كل من شنجهاي ومقاطعة شنشي، وحالتين في مقاطعة سيتشوان وحالة في كل من مقاطعتي فوجيان وشاندونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2300 حالة غادر منها 2098 حالة المستشفيات.

وأضافت اللجنة أن 28 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79603 أشخاص، مشيرة إلى أن 19207 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، بعد مغادرة 1517 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4480 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 69 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 484 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 3549 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و450 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.