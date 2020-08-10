حسان دياب يتوجه بكلمة إلى اللبنانيين مساء اليوم

بيروت -أ ش أ

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء حسان دياب، سيتوجه بكلمة متلفزة مباشرة عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت بيروت.

وكان عدد من الوزراء قد قالوا في تصريحات صحفية في ختام جلسة مجلس الوزراء التي انتهت منذ قليل إن الحكومة تتجه نحو تقديم استقالتها.