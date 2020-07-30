"أطباء بلا حدود" تحتج لغلق جناح لكورونا خاص بالمهاجرين في جزيرة يونانية

أثينا - (د ب أ):

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الخميس، أن السلطات اليونانية ضغطت عليها لغلق مركز خاص بفيروس كوفيد-19 للمهاجرين في جزيرة ليسبوس.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها اضطرت لغلق المنشأة "بعدما فرضت السلطات المحلية غرامات إلى جانب إمكانية توجيه اتهامات جنائية على صلة بقواعد التخطيط العمراني".

وتقع المستشفى بالقرب من مخيم "موريا" للاجئين والمهاجرين المكتظ.

وأضافت المنظمة: "غلق مركز العزل.. سوف يقلل بشكل كبير قدرة التعامل مع كوفيد-19 في الجزيرة"، محذرة من "أنه يمكن أن يكون لهذا الأمر آثار مريعة في حال حدوث تفش في موريا".

وقالت: "لن يستطيع جهاز الصحة العامة في ليسبوس التصدي للدمار الناتج عن التفشي في موريا".

فتحت المنظمة مركز العزل في السادس من مايوالماضي بعدما فرضت الحكومة اليونانية قيودا على الحركة في مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود أن السكان داخله -55 بالمئة منهم نساء وأطفال، اضطروا للبقاء في حجيرات المخيم غير النظيفة والخطرة.

غير أن اليونان تعتزم إطلاق جناح لكوفيد-19 بجوار موريا بحلول 20 أغسطس في إطار جهود وزارة الهجرة لإبقاء الوضع في الجزيرة تحت سيطرتها.