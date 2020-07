انقطاع بث التليفزيون واحتلال مبنى البرلمان.. ماذا يحدث في مالي؟ (فيديو وصور)

كتبت- إيمان محمود:

شهدت العاصمة المالية، باماكو، اليوم الجمعة، احتجاجات عنيفة تطالب باستقالة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، بعد أن أخفق في تقديم حلولٍ لأزمات البلاد الأمنية والاقتصادية.

ونظّم محتجون في مالي مظاهرة ضخمة -مجددًا- في العاصمة باماكو، اليوم الجمعة، بعد أن رفض ائتلاف معارض للرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا تنازلات قدمها على أمل تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر.

واحتشد آلاف المحتجين في ساحة الاستقلال بالمدينة وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات تطالب الرئيس بالتنحي في ثالث مظاهرة حاشدة في الأسابيع الماضية.

وتثير الأزمة التي تفجرت منذ إجراء انتخاباتٍ تشريعيةٍ متنازعٍ على نتيجتها في مارس، قلقًا متناميًا لدى دول الجوار والقوى العالمية، إذ يخشون أن تزيد من الاضطرابات في البلاد، وتعرض للخطر حملة عسكرية مشتركة ضد متشددين إسلاميين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

#Protestors from #Mali demanding #President Ibrahim Boubacar resign are outside the building of state broadcaster ORTM- the channel has since gone off air. pic.twitter.com/F17dc7ThNN

وقال كيتا الذي أعيد انتخابه في عام 2018، في خطاب متلفز أول أمس الأربعاء، إنه منفتح؛ لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجديد أعضاء المحكمة العليا في مالي. وأضاف أن إعادة التصويت في انتخابات البرلمان المتنازع عليها ليس ضروريًا.

اقتحام المباني

وتحولت المظاهرات في باماكو إلى حالة من الفوضى إثر محاولة المحتجين السيطرة على مبانٍ رئيسيةٍ وبينها مبنى البرلمان وهيئة البث الرسمية.

This is what happens when a government blatantly and consistently ignores his population’s wellbeing and his country’s best interest and instead leads in a shortsighted and self-interested way

Praying for my country and for enlightened leadership in #Mali pic.twitter.com/J41EJL4PwH

— Fayelle Ouane (@fayelle1) July 10, 2020