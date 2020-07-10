انقطاع بث التليفزيون واحتلال مبنى البرلمان.. ماذا يحدث في مالي؟ (فيديو وصور)
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كتبت- إيمان محمود:
شهدت العاصمة المالية، باماكو، اليوم الجمعة، احتجاجات عنيفة تطالب باستقالة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، بعد أن أخفق في تقديم حلولٍ لأزمات البلاد الأمنية والاقتصادية.
ونظّم محتجون في مالي مظاهرة ضخمة -مجددًا- في العاصمة باماكو، اليوم الجمعة، بعد أن رفض ائتلاف معارض للرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا تنازلات قدمها على أمل تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر.
Third mass protest against President #Keita in Bamako, #Mali. (📹@konate90) pic.twitter.com/x8RICdsTh2
— Anonymous (@YourAnonCentral) July 10, 2020
واحتشد آلاف المحتجين في ساحة الاستقلال بالمدينة وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات تطالب الرئيس بالتنحي في ثالث مظاهرة حاشدة في الأسابيع الماضية.
وتثير الأزمة التي تفجرت منذ إجراء انتخاباتٍ تشريعيةٍ متنازعٍ على نتيجتها في مارس، قلقًا متناميًا لدى دول الجوار والقوى العالمية، إذ يخشون أن تزيد من الاضطرابات في البلاد، وتعرض للخطر حملة عسكرية مشتركة ضد متشددين إسلاميين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
#Protestors from #Mali demanding #President Ibrahim Boubacar resign are outside the building of state broadcaster ORTM- the channel has since gone off air. pic.twitter.com/F17dc7ThNN
— Mohamed Ali Hayow (@HayowAli) July 10, 2020
وقال كيتا الذي أعيد انتخابه في عام 2018، في خطاب متلفز أول أمس الأربعاء، إنه منفتح؛ لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجديد أعضاء المحكمة العليا في مالي. وأضاف أن إعادة التصويت في انتخابات البرلمان المتنازع عليها ليس ضروريًا.
اقتحام المباني
واحتشد آلاف المحتجين في ساحة الاستقلال بالمدينة وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات تطالب الرئيس بالتنحي في ثالث تظاهرة حاشدة، خلال الأسابيع الماضية.
وتحولت المظاهرات في باماكو إلى حالة من الفوضى إثر محاولة المحتجين السيطرة على مبانٍ رئيسيةٍ وبينها مبنى البرلمان وهيئة البث الرسمية.
This is what happens when a government blatantly and consistently ignores his population’s wellbeing and his country’s best interest and instead leads in a shortsighted and self-interested way
Praying for my country and for enlightened leadership in #Mali pic.twitter.com/J41EJL4PwH
— Fayelle Ouane (@fayelle1) July 10, 2020
ودعا قادة الاحتجاج مؤيديهم إلى "احتلال" المباني بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ومواقع رئيسية أخرى في بداية حملة العصيان المدني.
وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن آلاف المتظاهرين تجمعوا في ساحة الاستقلال قبل أن يتقدموا نحو البرلمان ومبنى هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية في مالي.
#Mali: Anti-government protests pic.twitter.com/FCRunDevZM
— Lucas Webber (@LucasADWebber) July 10, 2020
وتوقف بث التليفزيون الرسمي اليوم الجمعة، بعد احتلال المتظاهرين للمبنى، وأطلقت الشرطة في مالي الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية؛ سعيًا لإخراج المتظاهرين من مبنى التليفزيون الرسمي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
Situation précaire au Mali #bamako #mali #civ225 pic.twitter.com/mF5RM1wqYk
— kwaaNews (@KwaaNews) July 10, 2020
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