هجمات في عاصمة جواتيمالا: مقتل 3 شرطيين وتحرير رهائن من داخل سجن- صور

إسكوينتلا (جواتيمالا) - (أ ب)

اقتحم مئات من رجال شرطة مكافحة الشغب صباح اليوم الأحد سجنا شديد الحراسة في جواتيمالا لتحرير حراس محتجزين كرهائن واستعادة السيطرة على المنشأة التي تأوي زعماء عصابات.

ودوت أصوات إطلاق النار أثناء اجتياح الشرطة سجن رينوفيشن، الواقع على بُعد نحو 47 ميلا (76 كيلومترا) جنوب غرب مدينة جواتيمالا.

وبعد نحو 15 دقيقة، شاهد صحفي من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) الحراس أثناء اصطحابهم خارج السجن. وبدا أنهم لم يصابوا بأذى. ولم ترد تقارير فورية عن أي إصابات أو وفيات.

لكن بعد وقت قصير من استعادة السلطات السيطرة على السجن، بدأت ترد تقارير عن وقوع هجمات على الشرطة في العاصمة.

وقال مدير الشرطة المدنية الوطنية، ديفيد كوستوديو بوتيرو، إن 10 هجمات مسلحة على الأقل استهدفت الشرطة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة خمسة آخرين على الأقل. وأضاف أنه تم القبض على خمسة من المهاجمين.