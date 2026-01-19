إعلان

وزير المالية الإسرائيلي: أردوغان هو السنوار وقطر هي حماس وخطة ترامب سيئة

كتب : مصراوي

06:40 م 19/01/2026

بتسلئيل سموتريتش

كتب- محمد جعفر:

شن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هجوماً اليوم على نية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد الإعلان عن أعضاء مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، داعيًا إلى إلغاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وخاطب سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مراسم إنشاء مستوطنة جديدة، قائلاً: "إما نحن أو هم، إما سيطرة إسرائيلية كاملة، وتدمير حماس، واستمرار قمع الإرهاب على مر الزمن، وتشجيع العدو على النزوح والاستيطان الإسرائيلي الدائم أو إهدار الجهود الحربية وتكاليفها في انتظار الجولة القادمة".

وأضاف وزير المالية: "أردوغان هو السنوار، قطر هي حماس لا فرق بينهما، إن فكرة إمكانية الهروب من الإنجيل وتوقع حدوث خير نتيجة لذلك هي فكرة سخيفة وغير واقعية، ويتضح هذا الأمر يومًا بعد يوم من خلال هويات أعضاء جميع الهيئات التي نسمع عن إنشائها لإدارة غزة".

وتابع: "لقد حان الوقت لنشكر الرئيس ترامب على دعمه الكبير لدولة إسرائيل وحسن نيته وأنا على يقين من أنه يتصرف بنوايا حسنة على مساعدته المهمة في إعادة الأسرى واستعداده لتحمل المسؤولية، ولكن علينا أن نوضح له أن خطته تضر بدولة إسرائيل وأن نلغيها".

بتسلئيل سموتريتش السنوار نتنياهو قطر خطة ترامب غزة

