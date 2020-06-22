المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 180 ألفا و545 حالة والوفيات 21 ألفا و825

مكسيكو سيتي- (د ب أ:

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 180 ألفا و545 حالة، حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الأثنين بتوقيت مكسيكو سيتي (1230 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفا و825 حالة.

وقد تعافى 134 ألف و495 شخصا من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعا.