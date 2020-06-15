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"غير مقبول ولا بد أن ينتهي".. فرنسا تندد بالتدخل التركي في ليبيا

08:05 م الإثنين 15 يونيو 2020
"غير مقبول ولا بد أن ينتهي".. فرنسا تندد بالتدخل التركي في ليبيا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

وكالات:

نددت فرنسا اليوم الاثنين بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، نقلته وكالة رويترز، الاثنين "هذا غير مقبول ولابد أن ينتهي".

هذا وأدانت الرئاسة الفرنسية، الأحد، التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ"غير المقبولة"، ومؤكدة أنه لا يمكن السماح بذلك .

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها الأحد، إن السياسة التركية في ليبيا أكثر عدوانية، فضلا عن انتهاكها لقرارات الحظر المفروضة على التسليح.

وأضافت أن الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك، موضحة أن الرئيس ايمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الحالي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وستجري مباحثات خصوصا خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانيا.

فرنسا ليبيا طرابلس الخارجية الفرنسية

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