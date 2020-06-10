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لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

03:44 م الأربعاء 10 يونيو 2020
لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في لبنان

بيروت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1388 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة.

وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم - أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1789 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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