صربيا تعلن انتهاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا الخميس

بلجراد 3 أيار/مايو (د ب أ)

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن برلمان بلاده سيعلن يوم الأربعاء المقبل، عن إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة (كوفيد-19) .

وأضاف فوتشيتش في برنامج حواري بثته محطة (تي في بينك): "لن يكون هناك أى تطبيق آخر لحظر التجوال يوم الخميس".

وفرض فوتشيتش حالة الطوارئ في 15 مارس الماصي، وفرض بعدها قيودا على التواصل والتنقل، بما في ذلك حظر التجوال ليلا وفي عطلات نهاية الأسبوع.

وتم نشر الجيش الصربي لحماية الحدود والمستشفيات ومراكز المهاجرين، ولإنشاء مستشفيات للمرضى المصابين، ولم تظهر عليهم أعراض شديدة.

وقال فوتشيتش، إنه من أجل رفع القيود، ثمة حاجة إلى تراجع نسبة مرضى كوفيد 19 بين أولئك الذين يخضعون للاختبارات لأقل من 5% لمدة أسبوع على الأقل، كما أن هناك حاجة لتراجع أعداد المرضي الذين يحتاجون لأجهزة التنفس الاصطناعي بشكل كبير.

وسجلت صربيا اليوم الأحد، 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة إضافية، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 193 شخصا.