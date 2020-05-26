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"عامل واحد نقل العدوى".. إصابة أكثر من 200 عامل بمصنع في جواتيمالا بكورونا

03:46 ص الثلاثاء 26 مايو 2020
"عامل واحد نقل العدوى".. إصابة أكثر من 200 عامل بمصنع في جواتيمالا بكورونا

فيروس كورونا

جواتيمالا - (د ب أ)

أصيب أكثر من 200 عامل بمصنع نسيج في جواتيمالا بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية مساء الاثنين أنها تلقت تقارير في أوائل الشهر الجاري عن وجود إصابات بين عمال المصنع الواقع في منطقة سان ميجول بيتابا، ورغم ذلك ظل العمل مستمرا في المصنع دون أن تتخذ إدارته إجراءات وقائية.

وأفادت وزارة الصحة يوم السبت الماضي بأنها تعتقد أن تلك الإصابات نتجت من انتقال الفيروس من عامل مصاب واحد من عمال المصنع البالغ عددهم 900 شخص على الأقل.

وسجلت جواتيمالا بشكل إجمالي 3424 إصابة بفيروس كورونا و58 وفاة حتى مساء الاثنين، حسب موقع وورلد ميترز.

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