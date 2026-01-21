إعلان

جيش الاحتلال يعلن مهاجمة 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان

كتب : محمود الطوخي

09:53 م 21/01/2026

أفيخاي أدرعي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنه هاجم 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان بزعم استخدامها من قِبل حزب الله لنقل وسائل قتالية.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، على "إكس" "جيش الاحتلال يواصل استهداف محاور التهريب التي يستخدمها حزب الله: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية إلى جانب القضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزء من محاولات التهريب".

وأشار أدرعي، إلى أن "جيش الاحتلال أغار قبل قليل في منطقة الهرمل على أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان يستخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية".

وأوضح أنه "في غارة أخرى جرت في وقت سابق اليوم في منطقة صيدا قضى جيش الاحتلال على المدعو محمد عوضة الذي يعتبر تاجرا ومهربا مركزيا لأسلحة في صفوف حزب الله".

وزعم أدرعي، أن "عوضة أشرف على عمليات نقل أسلحة إلى حزب الله من خلال شركة وهمية كانت تنقل البضائع المحظورة من دول مختلفة ومنها العراق وسوريا ودول في الخليج. كما قام بتفعيل عدد كبير من المهربين المسؤولين عن نقل وسائل قتالية من العراق إلى سوريا ولبنان".

وأكد أدرعي، أن "جيش الاحتلال يواصل مراقبة محاولات تسلح حزب الله على كافة محاور تهريب الأسلحة وسيتحرك في مواجهة أي خرق للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

جيش الاحتلال الإسرائيلي سوريا ولبنان حزب الله أفيخاي أدرعي مهاجمة 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان

