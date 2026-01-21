أستاذ قانون: كلمة السيسي في "دافوس" ترويج ذكي للاستثمار

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، أن منتدى "دافوس" يمثل المنصة الاقتصادية الأهم عالمياً، حيث تتشابك فيه رؤى كبار رجال الأعمال والمؤسسات المصرفية الدولية مع أحدث طفرات التكنولوجيا، مشدداً على أن نسخة هذا العام كشفت بوضوح كيف تحول الاقتصاد العالمي إلى ساحة للصراعات الجيوسياسية وحروب الأسلحة والمواد الخام.

وقال سعيد، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج "حديث القاهرة"، إن ملامح الاقتصاد لم تعد تعتمد على العمل والاجتهاد فحسب، بل أصبحت رهينة صراعات دولية محتدمة، لافتاً إلى أن التنافس الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة تحول إلى أدوات عسكرية بدأت في أوكرانيا وصولاً إلى السباق العالمي للسيطرة على المعادن النادرة.

وأضاف أستاذ القانون التجاري الدولي أن الدولة المصرية لم تكن بمعزل عن هذه الهزات العالمية، إذ تأثرت مباشرة بانسحاب "الأموال الساخنة" مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مشيداً في الوقت ذاته بالموقف الإيجابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقديره للرئيس السيسي، خاصة في ملف سد النهضة الذي يمس جوهر الأمن المائي المصري.

وأوضح أن مصر باتت تمتلك "مغناطيسًا" لجذب الاستثمارات الأجنبية بفضل الطفرة التي حدثت في البنية التحتية والموانئ والمناطق الحرة، مؤكداً أن الدولة أصبحت مهيأة تماماً لريادة قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية، ولم يعد هناك أي عائق حقيقي يمنع الانطلاقة الاقتصادية الكبرى التي تم التأسيس لها منذ خمس سنوات.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لرسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال "دافوس"، مؤكداً أن دوائر المال والأعمال العالمية أنصتت بجدية لتلك الكلمة التي وضعت مصر بقوة على خريطة الاستثمارات الواعدة، واستعرضت الفرص غير المسبوقة التي توفرها الدولة المصرية حالياً للمستثمر الأجنبي.