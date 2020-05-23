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بايدن يعرب عن أسفه لتصريحاته السلبية بشأن الناخبين السود

01:27 ص السبت 23 مايو 2020
بايدن يعرب عن أسفه لتصريحاته السلبية بشأن الناخبين السود

جو بايدن

واشنطن (د ب أ)
قال جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الجمعة إنه يأسف لإخبار مضيف إذاعي أن الأمريكيين من أصل أفريقي "ليسوا من السود" إذا كانوا يفكرون في التصويت للرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة في نوفمبر.

وقال بايدن في مؤتمر عبر الهاتف مع غرفة تجارة السود الأمريكية، بعد ساعات من التصريحات التي أدلى بها "ما كان يجب أن أكون جريئا هكذا في الرد."

وأضاف بايدن في تصريحات نقلتها شبكات إعلامية أمريكية "ما كان يجب أن أكون رجلا حكيما هكذا".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، ظهر بايدن في "نادي الإفطار"، وهو برنامج إذاعي شهير، حيث طرحت عليه أسئلة حول المشكلات التي تواجه المجتمع الأسود.

وقال بايدن في نهاية المقابلة: "إذا كانت لديك مشكلة في معرفة ما إذا كنت ستصوت لي أو لترامب، فأنت لست أسودا".

وتمتع بايدن بدعم واسع النطاق بين المجتمعات الأمريكية الأفريقية، حيث حقق فوزا حاسما في ولاية ساوث كارولينا خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي مما ساعد في تعزيز مكانته في الصدارة بين المرشحين الديمقراطيين.

جو بايدن الناخبين السود انتخابات الرئاسة الأمريكية الحزب الديمقراطي

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