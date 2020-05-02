المكسيك: تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 وفاة

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و113 حالة وفاة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت - إن الحصيلة الإجمالية المسجلة في البلاد وصلت إلى 20739 إصابة بالفيروس في حين بلغ عدد حالات الوفيات 1972.​