أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

المكسيك: تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 وفاة

07:56 ص السبت 02 مايو 2020
المكسيك: تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 وفاة

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و113 حالة وفاة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت - إن الحصيلة الإجمالية المسجلة في البلاد وصلت إلى 20739 إصابة بالفيروس في حين بلغ عدد حالات الوفيات 1972.​

هذا المحتوى من

المكسيك فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب جنوب شرق إيران

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3329740

    عدد المصابين

  • 1046403

    عدد المتعافين

  • 237647

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإفتاء تنفي التصريح المتداول للمفتي عن مسلسل الاختيار