المكسيك: تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 وفاة
07:56 ص السبت 02 مايو 2020
مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و113 حالة وفاة.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت - إن الحصيلة الإجمالية المسجلة في البلاد وصلت إلى 20739 إصابة بالفيروس في حين بلغ عدد حالات الوفيات 1972.
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