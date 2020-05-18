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كورونا في روسيا: 91 وفاة وأقل من 9 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

11:42 ص الإثنين 18 مايو 2020
كورونا في روسيا: 91 وفاة وأقل من 9 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أرشفية

موسكو- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 91 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 2722 حالة وفاة.
ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" فقد تم تسجيل 8926 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 290678 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.
وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن عدد حالات الشفاء زاد بواقع 2722 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 70209 أشخاص.

السلطات الصحية الروسية موسكو فيروس كورونا

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