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بومبيو: لم نحقق تقدم في إثبات أن كورونا ينحدر من مختبر ووهان بالصين

10:27 م الأحد 17 مايو 2020
بومبيو: لم نحقق تقدم في إثبات أن كورونا ينحدر من مختبر ووهان بالصين

مايك بومبيو

وكالات:
أعلنت السلطات الأمريكية، أنها لم تحقق أي تقدمًا في إثبات أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات في ووهان بالصين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لم تحقق أي تقدم في سعيها لإثبات أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات في ووهان الصينية.
وأكد بومبيو، في تصريحات لصحيفة "Breitbart News"، ونقلتها شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "للأسف، لم نتقدم كثيرا من النقطة التي كنا عليها منذ أسابيع".
وجدد بومبيو اتهاماته للسلطات الصينية، مضيفا: "الحزب الشيوعي الصيني يمارس التضليل وارفض تقديم المعلومات للغرب بإصرار، توجهنا إليهم مرارا بمقترح إشراك فرقنا لمساعدتهم في تحديد منشأ الفيروس".
وأردف وزير الخارجية الأمريكي: "نعرف أنه بدأ في ووهان، لكننا لا نعرف من أي مكان وممن، وهذه الأمور مهمة".
وشدد بومبيو مع ذلك على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مصمم على محاسبة الصين بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أنه لم يحدد سبل تحميلها المسؤولية.

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