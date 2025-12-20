إيران تعدم رجلا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل

طهران(إيران)- (أ ب)

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أعدمت اليوم السبت رجلا، أدين بالتجسس لصالح المخابرات والجيش الإسرائيليين.

وحدد التلفزيون الرسمي الإيراني الرجل الذي تم إعدامه بأنه عقيل كشاورز ، قائلا إنه قام بــ"تعاون استخباراتي وثيق مع الموساد والتقط صورا لمناطق عسكرية وأمنية إيرانية".

وتم إلقاء القبض على كشاورز بينما كان يلتقط صورا لمقر عسكري في مدينة أورمية شمال غرب إيران، على بعد حوالي 600 كيلومتر(371 ميلا) شمال غرب العاصمة طهران في مايو.

واتهم بتنفيذ أكثر من 200 مهمة مماثلة لصالح الموساد في مختلف المدن في إيران، بما في ذلك طهران.

وذكر التقرير أن المحكمة العليا أيدت حكما صادرا بإعدامه.

وتردد أن كشاورز/27 عاما/ كان يدرس الهندسة المعمارية.

تجدر الإشارة إلى أن إيران أعدمت 11 شخصا بعد إدانتهم بالتجسس منذ الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل ضد إيران في يونيو واستمرت 12 يوما، مما أسفر عن مقتل حوالي 1100 شخص، من بينهم قادة عسكريون وعلماء نوويون. وردا على ذلك، أسفر وابل من الصواريخ الإيرانية عن مقتل 28 شخصا في إسرائيل.