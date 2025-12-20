إعلان

إدارة ترامب تفرض قيودا على تأشيرتي اثنين من مسؤولي الانتخابات في هندوراس

كتب : مصراوي

10:21 ص 20/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تيجوسيجالبا(هندوراس)- (أ ب)

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا على تأشيرتي اثنين من مسؤولي الانتخابات اليساريين في هندوراس، مشيرة إلى التدخل في عملية فرز الأصوات الخاصة في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس الجمعة إنها ألغت تأشيرة ماريو مورازان، وهو قاض بمحكمة العدالة الانتخابية، ورفضت طلب تأشيرة مارلون أوتشوا، عضو المجلس الوطني للانتخابات. وينتمي كلاهما إلى حزب ليبر(الحرية وإعادة التأسيس) اليساري الحاكم.

وأضاف البيان "لن تتسامح الولايات المتحدة مع أي أعمال تقوض أمننا القومي واستقرار منطقتنا. سندرس جميع الإجراءات المناسبة لردع هؤلاء الذين يعرقلون عملية فرز الأصوات في هندوراس".

وبعد مرور حوالي 20 يوما من إجراء الانتخابات، لم يتم إعلان نتائج السباق الرئاسي. ونظرا للتقارب الشديد بين المرشحين الرئيسيين، أجرى مسؤولو الانتخابات مراجعة خاصة لـ2792 صندوق اقتراع، وتبين وجود تناقضات وأخطاء فيها.

وكانت النتائج الأولية والجزئية قد أظهرت أن اثنين من المرشحين المحافظين يتقدمان بشكل شبه متساو في انتخابات الرئاسة في هندوراس، مع فرز نحو 55% من مراكز الاقتراع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هندوراس وزارة الخارجية الأمريكية أمريكا الوسطى

