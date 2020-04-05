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العراق.. تسجيل ٨٣ إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من الألف

06:19 م الأحد 05 أبريل 2020
العراق.. تسجيل ٨٣ إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من الألف

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 961 وإجمالي الوفيات 61 .

وقالت الوزارة في بيان "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وخمس وفيات، حالتين في بغداد وحالة في النجف وحالة في السليمانية وحالة في ديالى".

وأضافت أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 961، ومجموع الوفيات بلغ 61 ومجموع حالات الشفاء 279"

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، فاتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها حظر التجول وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .

فيروس كورونا العراق وزارة الصحة العراقية

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