كوريا الجنوبية تعلن عدم وقوع أي حالات إصابة بكورونا أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة

سول - (أ ش أ):

أعلنت كوريا الجنوبية، أن الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 15 أبريل الجاري اختتمت بنجاح وسط الانتشار العالمي لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) وذلك بعد التأكد من عدم وقوع أي حالات للإصابة بالمرض بعد مرور أسبوعين من هذا الحدث.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الخميس إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة جرت في مختلف أنحاء كوريا في الوقت الذي أرجأت فيه العديد من الدول انتخاباتها المخططة جراء ظاهرة تفشي فيروس (كوفيد-19) مما يجعل للانتخابات في كوريا مغزى كبير، مع التطلعات بأنه يمكن أن تكون إجراءات الحجر الصحي المطبقة أثناء الانتخابات نموذجا للدول التي تخطط لإجراء الانتخابات.

ووفقا لما ذكرته قيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فإنه لم تظهر أي حالة إصابة بكورونا متعلقة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

يشار إلى أنه شارك في الانتخابات هذا العام أكثر من 29 مليون ناخب بالاضافة إلى حوالي 10 آلاف شخص قيد الحجر الصحي، بسبب كورونا.. وسجلت نسبة المشاركة في الانتخابات 66.2% وهي أعلى نسبة منذ عام 1992 عندما بلغت النسبة 71.9%.. وأكد مدير الحجر الصحي لمركز تدابير الأحداث يون تيه-هو في إحاطة دورية إلى أنه يعود الفضل في ذلك إلى مجهودات الشعب للحفاظ على التباعد الاجتماعي وتضحيات الكوادر الطبية والمتطوعين.