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التقى مصابًا.. رئيس وزراء باكستان يخضع لفحص كورونا

06:10 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
التقى مصابًا.. رئيس وزراء باكستان يخضع لفحص كورونا

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

إسلام أباد - (د ب أ)

يخضع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على نصيحة خبراء طبيين، حيث التقى زعيم منظمة خيرية تم اكتشاف إصابته بالفيروس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" هذا عن تعليقات في بيان إخباري تليفزيوني أدلى بها فيصل سلطان، وهو مسؤول معني بقضية الوباء في باكستان.

كما حضر خان، المؤتمر الذي تم بثه تليفزيونيا.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان اليوم الثلاثاء إلى 9216 حالة، بعد تسجيل 796 حالة جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعرب وفد من رجال الدين في باكستان أمس الإثنين عن دعمهم القوي لاستراتيجية الإغلاق التي تطبقها حكومة بلادهم، سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الباكستانية قد بدأت باتخاذ إجراءات الأسبوع الماضي ، بعد إعلان رجال الدين البارزين عن عدم تطبيق حالة الإغلاق على المساجد، وأنهم سوف يؤدون صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

عمران خان باكستان فيروس كورونا رئيس الوزراء الباكستاني

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