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الرئيس الروسي يبحث الوضع الوبائي في بلاده

02:23 م الإثنين 20 أبريل 2020
الرئيس الروسي يبحث الوضع الوبائي في بلاده

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، اجتماع عبر الفيديو مع مجموعة من علماء الفيروسات الروس لبحث الوضع الوبائي في البلاد.

يأتي الاجتماع، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية في وقت تجاوزر حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد 47 ألف حالة، بينها 404 وفاة.

وفرضت الحكومة الروسية منذ أواخر مارس الماضي إجراءات للعزل الذاتي تشمل قيودا على حركة المواطنين وتأمين التباعد الاجتماعي، وذلك بهدف إحتواء تفشي الوباء.

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