الشرطة الكندية تلقي القبض على مشتبه به في حادث إطلاق نار

مونتريال - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الوطنية الكندية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على رجل 51 عامًا، مشتبه به في عملية إطلاق نار عشوائى أسفرت عن سقوط ضحايا، في إقليم نوفا سكوتيا.

وحدد مسؤولون من الشرطة الملكية الكندية الراكبة في إقليم أتلانتيك كوست، هوية المشتبه به، ويدعى جابريل ورتمان، ويتوقع أن تعقد الشرطة مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم.

وقدم رئيس الوزراء جاستن ترودو، تعازيه خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا، اليوم الأحد.

وكانت الشرطة الملكية الكندية الراكبة، ذكرت أمس السبت، عبر تويتر أنها تستجيب لشكوى بإطلاق نار في منطقة بورتابيك الريفية، نحو 130 كيلومترا شمالي مدينة هاليفاكس، عاصمة الإقليم.

كما أبلغ سكان المنطقة عن عدة حرائق في منازل.

وأرسلت الشرطة، عددًا كبيرًا من عناصرها المسلحين ونصحت السكان في المنطقة بإغلاق أبوابهم والاحتماء بداخلها.

وصباح اليوم الأحد، حددت الشرطة ورتمان على أنه المشتبه به في إطلاق النار، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، مضيفة أنه يعتبر "مسلحًا وخطيرًا".