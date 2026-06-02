طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى فكرة جعل كندا الولاية الأمريكية الـ51، على خلفية تقارير تفيد بأنها تعاني من ركود تكنولوجي.

كتب الرئيس الأمريكي على منصة "تروث سوشيال": "الولاية الحادية والخمسون"، وأرفق منشوره بمقال نشرته وكالة "بلومبرج" حول أول انخفاض حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ جائحة عام 2020.

وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق عدة مرات، أن كندا يجب أن تكون الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة، لأنها تعتمد كليا على واشنطن.

ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتصريح مفاده، أن بلاده لن تصبح جزءا من الولايات المتحدة إطلاقا.

وحتى خلال محادثات الزعيمين في 6 مايو 2025، دعا ترامب القيادة الكندية إلى عدم القول بتاتا إن ذلك لن يحصل أبدا، على الرغم من تأكيد كارني أن بلاده ليست للبيع، وفقا لروسيا اليوم.