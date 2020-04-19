نيويورك تسجل 507 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
06:49 م الأحد 19 أبريل 2020
وكالات
أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، وفاة 507 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف كومو، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف مستجدات أزمة كورونا في ولايته الأكثر تتضررًا من الوباء في الولايات المتحدة، عن تسجيل 1384 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.
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