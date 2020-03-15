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انفجار يهز مدينة لاجوس النيجيرية ومخاوف من سقوط قتلى

05:14 م الأحد 15 مارس 2020
انفجار يهز مدينة لاجوس النيجيرية ومخاوف من سقوط قتلى

أرشيفية

لاجوس - (د ب أ):

تكافح خدمات الإطفاء النيران بينما يبحث عمال الإغاثة عن ناجين، في أعقاب انفجار هائل هز مدينة لاجوس في نيجيريا.

ولا يزال سبب الانفجار غير واضح، وكذلك أيضا حصيلة الوفيات التى يحتمل أن تنجم عن ذلك الانفجار الذي هز مناطق في جنوب غربي المدينة صباح اليوم الأحد.

وذكرت السلطات أن الانفجار تسبب في تدمير عدد كبير من المباني في ثلاث مناطق، ولا تزال النيران تشتعل في مبان أخرى.

وقال إبراهيم فاريلوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان: "الانفجار الذى وقع فى البداية دمر أكثر من 50 مبنى وتسبب في حريق امتد بالفعل إلى خطوط أنابيب".

ووقع الهجوم على مسافة غير بعيدة من قاعدة عسكرية.

يشار إلى أن نيجيريا هي واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، ويقطن العاصمة التجارية لنيجيريا، لاجوس، 21 مليون شخص.

لاجوس نيجيريا انفجار

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