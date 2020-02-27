موسكو: توقيع اتفاق بين واشنطن وطالبان قد يقود لحوار أفغاني مباشر

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان يجب أن يفتح المجال لإطلاق حوار أفغاني مباشر.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم الخميس "من المقرر أن يتم في 29 فبراير الجاري توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، ونحن أعلنا غير مرة عدم وجود بديل للطرق السياسية الدبلوماسية لحل الخلاف في أفغانستان".

وأضافت "أن توقيع هذا الاتفاق يتعين أن يفتح الطريق لإطلاق حوار أفغاني مباشر حول السلام والتوصل إلى التسوية السياسية في هذا البلد"، مشيرة إلى أن ممثل الرئيس الروسي حول أفغانستان زامير كابولوف، سيشارك في حفل توقيع الاتفاق بصفة مراقب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال - يوم الثلاثاء الماضي - إن بلاده ستوقع اتفاقا مع حركة (طالبان) بشأن سحب القوات في 29 فبراير الجاري، إذا تم احترام نظام الحد من العنف.