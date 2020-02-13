ما هو سر تسمية فيروس كورونا الجديد بـ"كوفيد 19"؟

كتب - محمد صفوت:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي لها، عن إطلاق اسم "Covid-19" على فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين وعددًا من الدول الأخرى، حول العالم وحصد أرواح 1113 شخصًا، وأصاف أكثر من 45 ألف أخرين.

وتساءل البعض حول سر اختيار منظمة الصحة العالمية اسمًا جديدًا للفيروس، الذي عرف بـ كورونا الجديد أو كورونا القاتل منذ انتشاره في الصين نهاية ديسمبر الماضي.

ويكشف الموقع الإلكتروني لراديو "المملكة المتحدة إف أم" سبب تسمية كورونا بـ"كوفيد 19" في تقرير لها اليوم الأربعاء.

وتقول الإذاعة عبر موقعها الإلكتروني، إن "الإنفلونزا الإسبانية، وإيبولا الإفريقية، ويرس (متلازمة الشرق الأوسط) جميعها، أسماء أطلقت على فيروسات أثارت الخوف في جميع أنحاء العالم بسبب قدرتها على قتل المئات من المصابين بها".

ويوضح "المملكة المتحدة إف إم" أن كلمة كورونا تندرج تحتها العديد من الفيروسات، وبعد ظهوره الأول وسط البشر في مدينة ووهان وسط الصين، أطلق البعض عليه اسم في الأيام الأولى لانتشاره فيروس ووهان، نسبة إلى المدينة التي صدرت الفيروس للعالم وجميع أنحاء الصين.

وتابع، أن منظمة الصحة العالمية، استجابت لندائات الباحثون والأطباء، الذين طالبوا بالاتفاق على اسم رسمي للفيروس الجديد لتجنب التشتت، دون ربطه باسم بلد أو مجموعة من الأشخاص، خاصة بعد أن أصبح تهديدًا حقيقيًا لحياة البشر، حيث أصيب به عشرات الآلاف وقتل المئات حتى الآن.

وبحسب الموقع فإن الاسم الجديد للفيروس، اشتق من اسم الفيروس المتسبب به "كورونا"، وكلمتي "فيروس virus" و"مرض disease"، وإشارة إلى السنة التي ظهر فيها (2019)، حيث كشف عن بدء انتشار المرض في ديسمبر الماضي.

وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن الاسم الجديد لفيروس كورونا، سيكون لجميع حالات التفشي الرئيسية، مثل فيروس "كورونا" المستجد، أسماء "علمية" محايدة، من دون الإشارة إلى الموقع الذي تمت فيه السيطرة على المرض أو كيفية انتقاله إلى البشر.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، أنه تم إطلاق اسم جديد على ما يعرف حاليا بفيروس "كورونا المستجد" وهو "كوفيدا 19"، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد المشاورات بين المنظمة والمنظمة الدولية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة ( فاو).

وأعلن جيبريسوس، إطلاق الاسم الجديد على المرض الذي يسببه فيروس "كورونا" المستجد، قائلاً: "الآن لدينا اسم للمرض".

وأضاف: "بموجب المبادئ التوجيهية المتفق عليها بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، كان علينا أن نجد اسما لا يشير إلى موقع جغرافي أو حيوان أو فرد أو مجموعة من الأشخاص، وفي نفس الوقت يكون واضحا وعلى صلة بالفيروس".

وتابع: "يعد إطلاق الاسم أمر مهم لمنع استخدام أسماء أخرى يمكن أن تكون غير دقيقة أو قابلة لوسم أشخاص أو بلدان، كذلك يسهل على المختصين الإشارة للمرض في المستقبل".

وأشار الدكتور تيدروس، يوم الثلاثاء إلى أن خبراء منظمة الصحة العالمية يعملون بسرعة لإيجاد حل للتهديد الذي يمثله المرض - الذي يقتل حتى الآن حوالي 2 ٪ من المصابين - قائلين إن اللقاح قد يكون جاهزًا خلال 18 شهرًا.