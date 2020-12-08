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ارتفاع حصيلة ضحايا مظاهرات السليمانية بالعراق إلى 9 قتلى

11:08 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
ارتفاع حصيلة ضحايا مظاهرات السليمانية بالعراق إلى 9 قتلى

مظاهرات السليمانية

بغداد - (د ب ا)

أفادت مصادر بمحافظة السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء بمقتل اربعة متظاهرين وأحد رجال الحماية الأمنية، في المظاهرات التي تشهدها مناطق عديدة من محافظة السليمانية 375كم شمال شرقي بغداد.

وقال دياري رفيق، قائمقام قضاء سيد صادق، الذي يشهد منذ يوم امس احتجاجات شابها العنف وإحراق الممتلكات العامة والدوائر الرسمية والمقار الحزبية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) إن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية بجروح متفاوتة في القضاء الواقع شمال شرقي السليمانية.

من جانبه، أبلغ مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظة بسام علي (د.ب.ا) أن أحد أفراد حماية مقر الفرع في قضاء بنجوين قد قتل بإطلاق الرصاص عليه من قبل محتجين مسلحين هاجموا المقر باسلحة رشاشة.

وارتفع بذلك عدد القتلى في المظاهرات إلى تسعة فيما بلغ عدد المصابين عشرين شخصًا.

وتشهد مناطق عديدة في محافظة السليمانية مظاهرات واحتجاجات ضد حكومة الإقليم على خلفية عدم صرف رواتب الموظفين والعاملين في المحافظة.

مظاهرات السليمانية العراق الحماية الأمنية

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