الناتو يرد على تعزيز روسيا قدراتها في البحر الأسود بزيادة تواجده برًا وبحرًا وجوًا

بلجيكا - (أ ش أ)

اتهم ينس ستولتنبرج الأمين العام حلف شمال الأطلسي "ناتو" مساء أمس الأربعاء، روسيا بتعزيز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، مشيرًا إلى أن الحلف سيقوم بالرد على ذلك بزيادة تواجده في المنطقة.

ونسبت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إلى ستولتنبرج قوله في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو، القول: "قمنا بدراسة الوضع في مجال الأمن في البحر الأسود، ذي الأهمية الاستراتيجية، روسيا تواصل انتهاك السيادة الإقليمية لجورجيا وأوكرانيا، ومستمرة في تعزيز قدراتها العسكرية في القرم، وتنشر قواتها بشكل متزايد في منطقة البحر الأسود. الناتو يرد على ذلك بتعزيز تواجده برًا وبحرًا وجوًا".

وأضاف ستولتنبرج بأن وزراء خارجية حلف الناتو اتفقوا على خطوات إضافية لتعزيز الحوار مع جورجيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق قال ستولتنبرج إن منطقة البحر الأسود ذات أهمية استراتيجية لحلف الناتو، ويعمل الحلف بشكل وثيق مع الشركاء جورجيا وأوكرانيا، متهمُا روسيا بانتهاك وحدة أراضي أوكرانيا وجورجيا، مشيرُا إلى تعزيز الوجود العسكري الروسي في القرم.