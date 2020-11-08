قره باغ: تدمير عشرات المدارس جراء الحرب الناجمة عن النزاع الأرمني الأذربيجاني
يريفيان - (أ ش أ):
قالت وزيرة التعليم والعلم والثقافة في جمهورية قره باغ - غير المعترف بها - لوسيني قره خانيان، إن عشرات المدارس والحضانات تم تدميرها جراء النزاع الأرمني الأذربيجاني الجاري.
وأضافت الوزيرة - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - : "أنه نتيجة للحرب التي أشعلت أذربيجان فتيلها تم تدمير ما يزيد على 70 مدرسة وأكثر من 10 حضانات، وذات القدر من المواقع الثقافية على أراضي أرتساخ (الاسم الأرمني لإقليم قره باغ)".
وشششأوضحت أن الحرب حرمت أكثر من 30 ألف من مواطني الجمهورية - غير المعترف بها - بمن فيهم 24 ألف طالب مدرسة و4 آلاف من الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي، إضافة إلى طلاب الكليات والمعاهد، من حقهم في التعليم.
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