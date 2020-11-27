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روسيا: زيارة بومبيو لمرتفعات الجولان "المحتلة" بأنها انتهاك للقانون الدولي

01:34 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
روسيا: زيارة بومبيو لمرتفعات الجولان "المحتلة" بأنها انتهاك للقانون الدولي

ماريا زاخاروفا

موسكو- (أ ش أ):

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة لمرتفعات الجولان، واصفة إياها بأنها دليل آخر على عدم احترام واشنطن للقانون الدولي.

وأكدت زاخاروفا ، في إفادة صحفية نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، أن روسيا تعتبر مرتفعات الجولان أراض محتلة وترى أن المستوطنات الإسرائيلية هناك مبنية بشكل غير قانوني.

وقالت زاخاروفا: "نعتبر زيارة بومبيو مظهرًا آخر من مظاهر ازدراء الولايات المتحدة الأمريكية الصارخ للمبادئ القانونية الدولية المعترف بها عالميًا للتسوية في الشرق الأوسط، وتتعارض محاولات الإدارة الأمريكية لإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موقف روسيا تجاه البناء غير الشرعي للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في عام 1967 ينطلق من حقيقة أن مثل هذه التصرفات تعوق جهود استئناف عملية المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية عادلة وسلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.

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ماريا زاخاروفا موسكو روسيا مايك بومبيو

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