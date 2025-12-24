بـ 4 بدالات و4 عجلات.. جامعة بدر بأسيوط تطلب الدراجة "بديل التوكتوك"

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن جامعة بدر بمدينة ناصر الجديدة تقدمت بطلب رسمي للحصول على نموذج المركبة الخفيفة الصديقة للبيئة، التي استقدمتها المحافظة مؤخرًا، بهدف دراستها وبحث إمكانية تشغيلها داخل الحرم الجامعي.

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه نحو الحلول الذكية للنقل الآمن داخل التجمعات التعليمية والخدمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعتزم إجراء استبيان ميداني بين الطلاب لقياس آرائهم حول المركبة عقب تجربتها داخل الحرم، بما يسهم في تقييم كفاءتها ومدى ملاءمتها للاستخدام اليومي.

وأكد أبو النصر أن المركبة تمثل نموذجًا عمليًا لوسائل النقل المستدامة، إذ تتميز بانعدام الانبعاثات وسهولة التشغيل، فضلًا عن كونها بديلًا منظمًا وآمنًا في الأماكن التي لا تسمح بدخول المركبات العشوائية مثل الجامعات والنوادي والمدن الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسيوط تدعم بقوة المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتشجيع استخدام وسائل النقل النظيفة داخل المؤسسات التعليمية والمنشآت الخدمية، لافتًا إلى أن التعاون مع جامعة بدر يعكس وعيًا أكاديميًا بأهمية دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في الحياة اليومية للطلاب.

واختتم أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ترحب بتعميم التجربة حال نجاحها، سواء داخل الجامعات أو النوادي أو المدن الجديدة، بما يحقق الانضباط المروري ويحافظ على البيئة، ويدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والاعتماد على وسائل نقل آمنة وصديقة للبيئة.