تايلاند: كمبوديا أطلقت 700 صاروخ على 98 موقعا في أربعة أقاليم

أعلنت المنطقة العسكرية الثانية في تايلاند أن كمبوديا أطلقت 695 صاروخا، طراز "بي.إم-21" على 98 موقعا في أربعة أقاليم، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنازل والمعابد وإحدى المدارس.

وأضافت المنطقة العسكرية الثانية في تايلاند اليوم الأربعاء أنها نشرت صورا تظهر الأضرار الناجمة عن إطلاق عدة صواريخ طراز "بي.إم-21) والتي قالت إنها سقطت في مناطق سكنية ومنازل ومعابد ومدرسة في شمال شرق البلاد، حسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم.

وتابعت أن الهجمات الصاروخية يمكن أن ترقى إلى مستوى انتهاك للقانون الإنساني الدولي.