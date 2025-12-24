برودة وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كتب - أحمد العش:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 25 ديسمبر 2025 وحتى الاثنين 29 ديسمبر 2025.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا، ثم يعود ليكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت من تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 9:30 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وأشار التقرير إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة اعتبارًا من الخميس 25 ديسمبر وحتى الاثنين 29 ديسمبر، وذلك على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة من الخميس إلى الاثنين

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

· الخميس 25 ديسمبر: الصغرى 12° - العظمى 21°

· الجمعة 26 ديسمبر: الصغرى 12° - العظمى 21°

· السبت 27 ديسمبر: الصغرى 11° - العظمى 20°

· الأحد 28 ديسمبر: الصغرى 11° - العظمى 20°

· الاثنين 29 ديسمبر: الصغرى 11° - العظمى 20°

السواحل الشمالية:

· الخميس 25 ديسمبر: الصغرى 12° - العظمى 22°

· الجمعة 26 ديسمبر: الصغرى 12° - العظمى 22°

· السبت 27 ديسمبر: الصغرى 11° - العظمى 22°

· الأحد 28 ديسمبر: الصغرى 11° - العظمى 22°

· الاثنين 29 ديسمبر: الصغرى 11° - العظمى 24°

شمال الصعيد:

· الخميس 25 ديسمبر: الصغرى 11° - العظمى 20°

· الجمعة 26 ديسمبر: الصغرى 11° - العظمى 20°

· السبت 27 ديسمبر: الصغرى 10° - العظمى 19°

· الأحد 28 ديسمبر: الصغرى 10° - العظمى 19°

· الاثنين 29 ديسمبر: الصغرى 11° - العظمى 19°

جنوب الصعيد:

· الخميس 25 ديسمبر: الصغرى 6° - العظمى 20°

· الجمعة 26 ديسمبر: الصغرى 6° - العظمى 20°

· السبت 27 ديسمبر: الصغرى 6° - العظمى 20°

· الأحد 28 ديسمبر: الصغرى 11° - العظمى 26°

· الاثنين 29 ديسمبر: الصغرى 8° - العظمى 22°

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خصوصًا خلال ساعات الليل.