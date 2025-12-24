قرار جديد من السكة الحديد بشأن حجز تذاكر القطارات المكيفة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه يتم إتاحة حجز المقاعد على جميع القطارات المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر بـ15 يومًا، مع تخصيص عدد محدود من المقاعد بهاتين الدرجتين كحالات طوارئ، وفقًا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على إحكام وتنظيم منظومة حجز تذاكر القطارات بما يضمن تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

ونظرًا للضغط الكبير الذي تشهده القطارات الثالثة المكيفة، تقرر تخصيص نسبة محدودة من المقاعد كحالات طوارئ لا تتجاوز 4% من إجمالي المقاعد المتاحة بهذه القطارات، على أن يتم التعامل معها بذات القواعد والإجراءات المطبقة على مقاعد الطوارئ بالقطارات المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحسين مستوى الخدمة والتيسير على جمهور الركاب، مع الالتزام الكامل بكافة القواعد والإجراءات المنظمة لعملية الحجز من خلال القنوات الرسمية ووسائل الحجز المختلفة.