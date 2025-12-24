إعلان

اتصال مصري إيراني رفيع لبحث تعزيز العلاقات وتطورات الملف النووي

كتب : أسماء البتاكوشي

11:10 ص 24/12/2025

الدكتور بدر عبد العاطي وعباس عراقجي

جري اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وأكدا على التطلع لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تطرق الوزيران إلى تطورات الملف النووي الايراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

عباس عراقجي الدكتور بدر عبد العاطي الملف النووي

