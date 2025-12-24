لجنة ليبية للتحقيق في ملابسات تحطم طائرة رئيس الأركان بتركيا



وكالات

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملابسات حادث سقوط طائرة رئيس الأركان محمد الحداد بالقرب من العاصمة التركية أنقرة.

وتتولى اللجنة مهام التنسيق المباشر والتواصل مع السلطات الأمنية والقضائية التركية، للاطلاع على تفاصيل الحادث، إلى جانب مراجعة جميع المستندات والتقارير المتعلقة بإجراءات السلامة، وذلك بالتعاون مع الجانب التركي.

كما تعمل اللجنة على البحث والتحقق من وجود أي شبهات إهمال أو تقصير أو فعل جنائي، فضلا عن التنسيق لتسهيل إجراءات نقل الجثامين إلى ليبيا.

ونعى المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى جانب قائد الجيش الليبي خليفة حفتر رئيس الأركان محمد الحداد بعد تحطم الطائرة التي كانت تقله وعددا من المسؤولين العسكريين من أنقرة باتجاه طرابلس.

كان رئيس الأركان التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية محمد الحداد ومرافقوه، قتلوا إثر تحطم طائرة من طراز "فالكون 50" قرب أنقرة، مساء الثلاثاء.

وأعلن الدبيبة مقتل رئيس الأركان ومرافقيه، وهم رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري جريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.

وقال الدبيبة، إن وفاة الحداد ومرافقيه جاءت إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من أنقرة.

كان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أكد فقدان الاتصال مع طائرة كانت تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة و4 أشخاص آخرين، وفقا لسكاي نيوز.