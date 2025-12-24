جاكرتا - (د ب أ)

أكدت شرطة مدينة ديبوك الواقعة في جزيرة جاوة، جنوب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، عدم العثور على أي متفجرات، بعد قيامها بتفتيش 10 مدارس ثانوية، كانت قد تلقت أمس الثلاثاء تهديدات بوجود قنابل.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم الأربعاء، عن مفوض الشرطة المساعد مادي بودي، وهو رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة ديبوك، إن "جميع المدارس آمنة، حيث أننا لم نعثر على أي أجسام مشبوهة خلال عمليات البحث والتفتيش التي قمنا بها".

وأجرت وحدة "جيجانا" لمكافحة الإرهاب، التابعة لفيلق الشرطة المتنقلة، عمليات البحث والتفتيش، بالتعاون مع أفراد من الشرطة المحلية.

وبعد التأكد من أن المدارس آمنة من أي خطر، واصلت الشرطة تحقيقاتها لتحديد هوية الشخص الذي أرسل التهديدات.