رحلة عبر الزمن.. مومياء تضيء الدور العلوي بالمتحف المصري (صور)

أعلن المتحف المصري بالتحرير، أن من بين معروضاته المميزة قطعة أثرية فريدة تحمل في طياتها قصة تعود لآلاف السنين، تتمثل في مومياء داخل صندوق من الخوص في وضع القرفصاء، تعكس ملامح من العصر العتيق للحضارة المصرية.

وأوضح المتحف، بحسب منشور له عبر "فيسبوك"، أن هذه المومياء، رغم بساطة شكلها الظاهري، تُعد شاهدًا أثريًا مهمًا على أساليب الدفن القديمة، مؤكدًا أنها ستظل ضمن سيناريو العرض المتحفي الدائم بالمتحف المصري بالقاهرة.

وأشار المتحف، إلى أن الزائرين يمكنهم حاليًا مشاهدة هذه القطعة الأثرية النادرة في الدور العلوي بالمتحف المصري بالتحرير، ضمن جولة تسلط الضوء على تطور طقوس الدفن ومظاهر الحياة في مصر القديمة.

