"بسبب شعار النازية".. أستراليا تلغي تأشيرة مواطن بريطاني

لندن - (د ب أ)

ألغت السلطات الأسترالية تأشيرة مواطن بريطاني، اتهمته الشرطة بعرض رموز نازية.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، بأن وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، أكد اليوم الأربعاء، أن هناك خططا تتم في الوقت الحالي من أجل ترحيل الرجل (43 عاما)، الذي تم إلقاء القبض عليه في كوينزلاند في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال بيرك لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، إن "كل شخص تقريبا يحمل تأشيرة هو ضيف مرحب به في بلادنا، ولكن إذا جاء شخص ما إلى هنا بدافع الكراهية، فمن الممكن أن يغادر"، مضيفًا: "لقد جاء إلى هنا بغرض الكراهية، ولن يسمح له بالبقاء".

وتزعم الشرطة الاتحادية الأسترالية أن الرجل استخدم حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الصليب المعقوف (شعار النازية).

كما يزعم أنه استخدم حسابه للترويج للفكر المؤيد للنازية، والتحريض على العنف ضد الجالية اليهودية.

وقالت الشرطة إن الرجل تم احتجازه لدى سلطات الهجرة هذا الأسبوع في بريسبان، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 7 يناير المقبل.