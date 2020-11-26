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حمدوك ناعيا الصادق المهدي: كان نموذج للقيادة الراشدة

09:50 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
حمدوك ناعيا الصادق المهدي: كان نموذج للقيادة الراشدة

الدكتور عبد الله حمدوك

الخرطوم - أ ش أ

نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس حزب "الأمة القومي"، إمام الأنصار الصادق المهدي.

وأشار حمدوك، في بيان، إلى أن المهدي كان آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، وأحد أهم رجالات الفكر والسياسة والأدب والحكمة في السودان.

وقال: "كان الإمام الصادق المهدي دالةً للديمقراطية، ونموذجاً للقيادة الراشدة، وصفحةً من الحلم والاطمئنان في زمان نُحت فيه السخط وتوالت الخيبات على صدر كتاب التاريخ، وبرحيله انطفأ قنديلٌ من الوعي يستغرق إشعاله آلاف السنين من عمر الشعوب".

وتوفي المهدي في الامارات، التي نُقل إليها في وقت سابق من الشهر الجاري، لتلقي العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا.

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عبد الله حمدوك مجلس الوزراء السوداني الصادق المهدي

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