مصادر يمنية: تنظيم القاعدة يبسط سيطرته على قريتين في حضرموت

أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الأحد بأن تنظيم القاعدة بسط سيطرته على قريتين في حضرموت شرق البلاد.

ونقل موقع "يافع نيوز" اليوم عن مصادر محلية في محافظة حضرموت قولها إن "درجة خطر نشاط الإرهاب ارتفعت في محافظة حضرموت بشكل عام"، مشيرة إلى أن "التنظيم الإرهابي استغل فوضى القبائل في هضبة حضرموت وتمكن من السيطرة على وادي خرد شرق المكلا ويرتب وضعه في وادي المسيني غربها بعد الأحداث العسكرية الأخيرة والتي مكنته من زيادة ترسانته العسكرية بعد تعرض المعسكرات للنهب والسلب قبل أيام".

وأكدت المصادر أن "توقف الملاحقة البرية والجوية للتنظيم أكسبته فرصة لالتقاط أنفاسه والبحث عن مخابئ جديدة في محافظات أخرى مثل أبين وشبوة وحضرموت وبالإضافة إلى ظهوره في واديي خرد والمسيني"، كاشفة عن وجود بؤر أخرى للتنظيم في وادي هينن بمديرية القطن بوادي حضرموت وجبال وادي حجر غرب المحافظة.

وحذرت المصادر من أن "التنظيم الإرهابي قد يستغل تفكك التحالف والمشاكل الجارية لتنفيذ هجمات محتملة".

وتشهد محافظتا عدن والضالع توتراً أمنياً، عقب إعلان رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من عضويته في المجلس، "لارتكابه الخيانة العظمى، وإحالته للنائب العام".

وشنت الطائرات السعودية غارات مكثفة استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت خدمية في محافظات جنوبية، بالتوازي مع تصاعد التوتر السياسي بين الرياض والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأثار هذا التصعيد في محافظات جنوب اليمن، لا سيما الضالع وحضرموت، مخاوف متزايدة من تداعيات أمنية واسعة النطاق، في ظل تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، وانهيار للمنظومة الأمنية، وسط منطقة تُعد من أكثر المناطق