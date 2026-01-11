لوكاشينكو يكشف مفاجأة في عملية اعتقال زوجة الرئيس الفنزويلي مادورو

كشف السفير الروسي لدى فنزويلا سيرجي ميليك باجداساروف، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، تفاصيل جديدة حول عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأكد باجداساروف، أن سيليا فلوريس زوجة الرئيس الفنزويلي قررت مرافقة زوجها "طواعية" ورفضت عرضا أمريكيا بالبقاء في بلادها.

وقال السفير الروسي إن الجيش الأمريكي "أخذ مادورو فقط"، لكن زوجته لحقت به بنفسها في تصرف وصفه بـ "الشجاع". وهو ما أكده لوكاشينكو الذي نقل عن فلوريس قولها لحظة الاعتقال: "سأبقى مع حبيبي"، مشيرا إلى أن الأمريكيين نقلوها لاحقا إلى نيويورك ووجهوا لها تهما "زائفة" بالاتجار بالمخدرات.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت هجوما واسع النطاق في 3 يناير الجاري، أسفر عن نقل مادورو وزوجته إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد لواشنطن، وهي التهم التي أنكرها الزوجان تماما خلال جلسة استماع بالمحكمة.