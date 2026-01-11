الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية تحركاتها الصعودية، ليقترب سعر الجنيه الذهب من مستوى 50 ألف جنيه، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأعيرة المختلفة محليًا، إلى جانب المكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر في البورصات العالمية خلال آخر جلسة تداول.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48320 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر بحسب المصنعية وهوامش التداول، ويعكس هذا السعر القيمة الصافية للذهب داخل الجنيه دون احتساب أي مصروفات إضافية.

أسعار الذهب في السوق المحلية

وعلى مستوى الأعيرة المختلفة، استقر سعر الذهب عيار 14 عند نحو 4026 جنيهًا للجرام، فيما سجل عيار 18 حوالي 5177 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية نحو 6,040 جنيهًا للجرام، بينما استقر سعر عيار 24 عند مستوى 6902 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 69026 جنيهًا، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا حوالي 345,100 جنيه.

كما سجل سعر الأونصة (الأوقية)، التي تزن نحو 31.1 جرام من عيار 24، قرابة 214652 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، أنهى الذهب آخر جلساته على ارتفاع بنسبة 0.71%، ليصل سعر الأونصة إلى نحو 4509 دولارات، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.