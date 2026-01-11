إعلان

نتنياهو: إسرائيل وإيران ستعودان شريكتان بعد تخلص الشعب الفارسي من الاستبداد

كتب : محمود الطوخي

04:49 م 11/01/2026

بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه يدعم نضال الشعب الإيراني ويدين ما وصفه بـ"المجازر الجماعية ضد الأبرياء".

وعبّر نتنياهو، عن أمله في أن يتحرر الشعب الفارسي قريبا من الاستبداد وبعد ذلك ستعود إسرائيل وإيران شريكتان مخلصتان في بناء مستقبل مزدهر ومسالم للشعبين.

وأكد نتنياهو، أن إسرائيل تراقب عن كثب التطورات في إيران ويأمل أن تتحرر البلاد قريبا من الاستبداد.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كافة فئات الشعب إلى "النزول إلى الساحات غدا" للتنديد بما وصفه بـ "أعمال الشغب"، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بإصدار الأوامر لزعزعة استقرار البلاد عبر "إرهابيين" دخلوا من الخارج و"مرتزقة مدربين" يحملون السلاح.

وأكد بزشكيان، أن الاحتجاج "حق مشروع" وأن الحكومة تتفهم قلق المواطنين بشأن الصحة والوظائف وتعمل على محاربة الفساد، لكنه استدرك بأن "الشغب وإحراق المساجد والأسواق" هي مخططات خارجية.

وأشار بزشكيان، إلى قيام مسلحين بـ "إحراق مواطنين"، محذرا الشباب من الانخداع بإغراءات المخربين.

وطالب بزشكيان، الشعب بمنحه "بعض الوقت" لاجتياز الأزمات وتخصيص الموارد بعدالة، مشددا على أن الدولة ستقف "بشكل حاسم" أمام من يعرضون أمن واستقرار البلاد للخطر، معتبرا أن ما يجري لا يخدم سوى مصلحة أمريكا التي "لا تريد الخير لإيران".

ودخلت الاحتجاجات في طهران ومدن أخرى الأسبوع الثالث، مخلفة 116 قتيلا و2600 معتقل وفقا لنشطاء حقوقيين، وسط تعتيم بسبب قطع الإنترنت وخطوط الهاتف.

الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل إيران مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني

