بعد هجوم فورونيج.. روسيا تتوعد أوكرانيا بـ"عقاب لا مفر منه"

كتب : مصراوي

04:12 م 11/01/2026

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف

موسكو - (د ب أ)

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان بشأن هجمات أوكرانيا، أن كييف أثبتت مجددا طبيعتها النازية اللاإنسانية بشنها هجمات إرهابية على منطقة فورونيج ومناطق أخرى في روسيا.

وقال البيان إن "نظام كييف أثبت مجددا طبيعته النازية اللاإنسانية بارتكابه جريمة دموية أخرى"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "تدين وزارة الخارجية الروسية بشدة هذه الأعمال الإرهابية. وقد تميزت هذه الأعمال باستهدافها المتعمد لأكبر عدد ممكن من الأهداف المدنية".

وذكرت زاخاروفا أن منظمي ومنفذي الهجوم الأوكراني على منطقة فورونيج ومناطق أخرى في روسيا سيواجهون عقابا لا مفر منه.

وأعربت زاخاروفا عن أمل روسيا في أن تجري المنظمات الدولية المعنية تقييما محايدا للهجوم الأوكراني على منطقة فورونيج ومناطق أخرى في روسيا، مؤكدة أن صمتها إزاء هذا الهجوم يعد تواطؤا مع أعمال كييف.

وأعلن حاكم منطقة فورونيج، ألكسندر جوسيف، اليوم الأحد، مقتل امرأة في المنطقة الواقعة غرب روسيا، جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة خلال الليل.

وقال جوسيف، عبر تطبيق تليجرام، "ببالغ الأسى، توفيت امرأة شابة خلال الليل في العناية المركزة، متأثرة بإصابات لحقت بها جراء حطام طائرة مسيرة سقطت على مبنى سكني".

وأضاف جوسيف أن امرأة أخرى لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، فيما غادر مصابان آخران المستشفى بعد تلقيهما العلاج في العيادات الخارجية.

ووصف جوسيف الهجوم بأنه من "أعنف هجمات الطائرات المسيرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة" في المدينة.

وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا روسيا

