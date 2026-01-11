ترامب: فنزويلا لم تعد بحاجة إلى حماية "بلطجية" كوبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن كوبا عاشت لسنوات طويلة على إمدادات هائلة من النفط والأموال الفنزويلية، مقابل خدمات أمنية لمن وصفهم بـ"آخر ديكتاتورين فنزويليين".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الأحد: "عاشت كوبا لسنوات طويلة على كميات هائلة من النفط والأموال من فنزويلا. في المقابل، قدمت كوبا (خدمات أمنية) لآخر ديكتاتورين فنزويليين، ولكن ليس بعد الآن معظم هؤلاء الكوبيين لقوا حتفهم جراء الهجوم الأمريكي الأسبوع الماضي".

وأكد ترامب، أن "فنزويلا لم تعد بحاجة إلى الحماية من البلطجية والمبتزين الذين احتجزوها رهائن لسنوات طويلة. فنزويلا الآن لديها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقوى جيش في العالم بفارق شاسع لحمايتها، وسنحميها".

وأضاف ترامب: "لن يذهب أي نفط أو أموال إلى كوبا بعد الآن - صفر أقترح بشدة أن يتوصلوا إلى اتفاق قبل فوات الأوان".

ورد وزير خارجية كوبا على تصريحات ترامب قائلا، إن بلاده لها كل الحق في استيراد الوقود من الأسواق الراغبة في تصديره دون تدخل أو خضوع للإجراءات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة.