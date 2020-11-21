رويترز: مقتل 9 مدنيين في هجوم للحكومة الإثيوبية على آديغرات
وكالات:
أفاد متمردون في شمال إثيوبيا، السبت، بمقتل 9 مدنيين وإصابة عدد كبير من المدنيين في هجوم شنته قوات الحكومة الاتحادية على بلدة آديغرات.
وذكرت وكالة "رويترز" أنها لم تتمكن من التحقق من تصريحات المتمردين حول ما حدث أمس الجمعة في آديغرات الواقعة على بعد 116 كيلومترا شمالي ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.
وأوضحت أنه لم يتسن لها الاتصال بمسؤولين في الحكومة والجيش للتعليق، لكن سبق وأن نفت السلطات استهداف المدنيين.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية صباح اليوم السبت أن قواتها أحكمت السيطرة على مدينة آديغرات ضمن إطار حملة عسكرية تنفذها في تيجراي المعارض شمال البلاد.
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